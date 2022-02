Bella, bionda e irresistibile. Ma non è Ilary. Si chiama Noemi. Noemi Bocchi, 34 anni, ex moglie in corso di separazione del rampollo delle Cave di travertino, Mario Caucci, e patron del Tivoli terme calcio. Sarebbe lei la nuova fiamma - secondo alcuni un ritorno - del Capitano. La pietra dello scandalo che, stando ai beninformati, rischierebbe di mettere fine al matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Galeotto fu il padel. Lo sport che è riuscito a prendere un posto d’onore nel cuore del Capitano dopo il calcio e di cui anche la “femme fatale” è altrettanto appassionata. Tra un dritto e un rovescio sarebbe esplosa la passione.

Mario Caucci, l'ex marito di Noemi Bocchi: «Totti ha tutta la mia comprensione, io so bene cosa c'è oltre l'immagine di mia moglie»

Gossip o realtà?

Ilary e Totti in crisi? La notizia, se confermata, sarebbe un rigore “al cucchiaio” battuto dai più cinici: «L’amore eterno non esiste». I rumors sulla possibile fine del matrimonio tra la presentatrice e il Pupone deflagrano in una giornata in cui gli equilibri mondiali vacillano sull’orlo di una guerra nel cuore dell’Europa e il Paese fa ancora i conti con il Covid. Eppure non si parla d’altro. Tutto finito, dunque, nonostante i tre figli, o una boutade gossippara come si augura mamma Fiorella Totti che, a sentire chi la conosce bene, è letteralmente scioccata? In serata Totti posterà un video in cui si vede che va a prendere la moglie alla stazione di ritorno da Milano con i figli per poi portarli a cena tutti insieme, uniti e sorridenti: «Mi sono stancato di smentire, su me e Ilary solo fake news», ha detto esausto per le chiacchiere.

Lo tsunami

L’onda del pettegolezzo, tuttavia, in poche ore è diventata uno tsunami sulle vite dei Totti-Blasi. Mentre, ovunque, ha rimbalzato il nome di Noemi, bionda, capelli lisci e lunghi un viso angelico e una somiglianza proprio con Ilary. La bella Noemi è romana, ha frequentato prima l’istituto Comprensivo Giovanni Falcone nella zona di Talenti, per poi laurearsi in Economia Aziendale e Bancaria presso l’università Lumsa di Roma. Ora vive ai Parioli. Dieci anni fa si è sposata con il rampollo della Caucci Marble da cui ha avuto due figli, uno di 8 e una di 10. Ma l’unione si è spezzata qualche tempo fa (la coppia non precisa da quanto) e resta a galla in una guerra ai ferri corti per la separazione legale, che ancora non c’è. Troppi interessi di mezzo.

Il presunto flirt sarebbe sbocciato in autunno e da allora Noemi e Francesco avrebbero cominciato a frequentarsi sempre più assiduamente, compiendo anche qualche “passo falso”. Un paio di mesi fa sarebbero stati notati mentre passeggiavano insieme per le strade di Montecarlo, mentre Noemi sarebbe stata vista allo stadio nei dintorni del Capitano. Ora anche i più scettici, ricordano che la ragazza era all’Olimpico quando il capitano era sugli spalti il 5 febbraio per Roma-Genova, chi ha la memoria più lunga, è sicuro di averli visti insieme anche in tribuna, il 4 dicembre, per Roma-Inter. Solo suggestioni?

Gli avvistamenti



Qualche giorno prima, era il 26 novembre, invece, Noemi avrebbe lasciato velocemente una festa al Sanctuary, locale del Colle Oppio, dopo avere ricevuto una telefonata da Francesco Totti che l’avvisava di avere avuto un incidente. Ed è lì che le voci su un legame speciale tra i due sono cominciate a circolare. Il coreografo Luca Tommassini, vittima in passato di aggressioni omofobe, è più che mai vicino a Ilary, è il suo amico del cuore. Con lui Ilary ha solcato il tappeto rosso della prima di House of Gucci a novembre. E sempre con lui ed Ennio Meloni ha trascorso tra novembre e dicembre qualche giorno in Lapponia: senza marito e senza mai parlarne. Un silenzio anomalo. Anche a cena nella nuova pizzeria di Flavio Briatore a Roma, Ilary è andata senza Totti. Anzi, c’è chi scommette che durante una cena con il giornalista Igor Righetti e l’attrice Miriam Leone, Blasi avrebbe conosciuto «un attore impegnato» presentatole dalla sorella Melory. Tutto smentito. I colleghi de Le Iene, sono vaghi. Nicola Savino si dice «sicuro che arrivi la smentita», Davide Parenti taglia: «Ilary? Non la sento da un po’, non saprei». Nella girandola di voci i più catastrofisti scommettono già che Ilary e i figli rimarranno nella casa del Torrino (Eur) e danno Totti di ritorno nella villa all’Axa. Intanto, ieri i Totty’s erano insieme a cena felici. E il pensiero di Francesco sarebbe a un altro ritorno: alla Roma come manager.