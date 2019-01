Melissa Satta e il post con il ragazzino: «Nuovo fidanzato? Idioti. Ha 16 anni, sono sua zia»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da tempo si parla di un periodo di crisi fra. Per ora la notizia non è stata confermata dai diretti interessati, anzi Melissa ha fatto sapere in un’intervista che finché avrà l’anello al dito si considera una donna sposata. I due però hanno trascorso le vacanze di Natale separati e la Satta è partita per Dubai assieme al figlio e alla famiglia postando diverse immagine del suo viaggio. L’attenzione dei fan è alta e un recente post dell’ex velina ha fatto pensare ai suoi follower che avesse trovato un nuovo compagno, facendola infuriare.Sul social infattiha caricato uno scatto di un ragazzo sul divano assieme al figlio Maddox, e subito sui commenti si è cominciato a parlare di nuova liaison. La Satta è subito intervenuta per sistemare la situazione: “Qui state davvero esagerando.. – ha scritto - Christophe è il figlio di una delle mie care amiche e ha 16 anni..... Idioti!!!!!!!”. Nessun nuovo fidanzato quindi, l’ex velina è la zia e non ha mancato di farlo notare: “Certo ha 16 anni sono sua zia... (…) povera ignorante”.