Melissa Satta in vacanza sulla neve pubblica la foto di un cervo: «Nuovi amici». Frecciatina a Berrettini?

Cosa c'è di meglio di una vacanza sulla neve tra le lunghe sciate e pomeriggi di relax di fronte a un camino acceso? La stagione sciistica è quasi agli sgoccioli e Melissa Satta non è riuscita a dire di «no» ad una vacanza sulla neve con gli amici.

La showgirl si trova a Cortina D'Ampezzo e sta documentando la sua vacanza su Instagram con foto e video.

Amici, passeggiate e neve: la ricetta invernale di Melissa Satta è servita. Ma un dettaglio nelle ultime ore non è sfuggito ai suoi follower: la showgirl ha publicato la foto di un cervo nelle sue Instagram stories. «Nuovi amici», ha scritto Melissa a corredo dello scatto.

La foto

Dopo la fine della relazione con Matteo Berrettini, non c'è stato alcun commento, almeno finora, da parte di Melisssa Satta che lo scorso 7 febbraio ha festeggiato il compleanno con il figlio Maddox senza fidanzato. Tuttavia, i fan di Melissa Satta hanno ipotizzato che la foto del cervo fosse una frecciatina della showgirl indirizzata proprio a Matteo Berrettini.

Che tra lei e Berrettini qualcosa fosse cambiato in molti lo avevano intuito in occasione del compleanno della showgirl, quando lui non aveva pubblicato nessun messaggio di auguri. Non che sia un dovere condividere certe cose via social, ma nel loro caso l'episodio non era passato inosservato. Come non è passato inosservato il gesto social di Melissa Satta. «Cosa vorrà significare la foto del cervo?», si chiedono i fan.