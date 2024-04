Meghan Markle vende marmellata di fragole: la "duchessa casalinga" lancia il suo primo prodotto (e tornerà in tv con un programma di cucina)

Meghan Markle, la duchessa casalinga, ha lanciato il primo prodotto della sua nuova impresa commerciale "American Riviera Orchard" inviando a 50 influencer un barattolo di marmellata di fragole.

La stilista Tracy Robbins e la socialite argentina Delfina Balquier sono tra coloro che oggi hanno pubblicato un'immagine del prodotto nelle loro storie di Instagram. La signora Robbins e suo marito, il capo della Paramount, Brian Robbins, sono amici dei Sussex e li hanno invitati alla première del film Bob Marley in Giamaica a gennaio. La foto sulle storie di Instagram della signora Robbins ha mostrato la marmellata commentando: «La colazione, il pranzo e la cena di @AmericanRivieraOrchard sono diventati un po' più dolci». E ha aggiunto: «Grazie per il delizioso cestino! Adoro questa marmellata, quindi non sono sicuro di condividerla con qualcuno».

La marmellata

La Balquier ha pubblicato una foto simile nelle sue storie, dicendo: «La marmellata di fragole mi rende felice. E adoro la tua marmellata». I fan di Meghan sono rimasti estremamente entusiasti del lancio, tanto che uno ha twittato: "Non mangio molta marmellata ma per te Meg ne comprerò un po'". Un altro ha aggiunto: «Ricordo di aver imparato a fare la marmellata durante una lezione di cucina, così divertente e tutto così delizioso!».

Il nuovo progetto

La Duchessa ha lanciato la sua nuova impresa commerciale il 14 marzo con un teaser su Instagram. Un video in stile vintage di Meghan che cucina e sistema ortensie e rose bianche è stato pubblicato sul nuovo account Instagram di American Riviera Orchard. Il breve video è stato impostato su I Wish You Love di Nancy Wilson e si chiude con il logo del marchio scritto in caratteri d'oro sopra la parola "Montecito". L'azienda desidera offrire libri di ricette scaricabili e stampati, articoli per la tavola, tessuti e marmellate. L'account aveva 100.000 follower già tre ore dopo il primo post, una cifra che ora ha raggiunto i 592.000. Meghan non ha un account Instagram da quando i Sussex si sono ritirati dalla vita reale quattro anni fa. In precedenza, gestivano un account congiunto @sussexroyal ma avevano annunciato che avrebbero smesso di pubblicare post a marzo 2020. La settimana scorsa un sondaggio esclusivo di DailyMail.com/TIPP ha rilevato che il 68% degli americani non era interessato all'American Riviera Orchard.



Le mosse di Meghan

Meghan spera di vendere prodotti, dalle sementi per uccelli ai dolcetti per animali domestici, dalle cesoie da giardinaggio agli anelli per tovaglioli. Ha elencato una serie di articoli nei documenti inviati all'Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti, inclusi anche saponi da bagno, tende e coperte per lo yoga. E Meghan spera di vendere oli profumati, diffusori a bastoncino, fragranze e prodotti non medicati per la cura degli animali domestici come shampoo e balsamo per cani. La richiesta di marchio di Meghan sembra estendersi anche a un negozio fisico dove gli articoli potrebbero essere venduti. Alcuni credono che tale merchandising potrebbe violare l’accordo di Harry e Meghan con la defunta regina Elisabetta II di non commercializzare i loro legami reali. Al momento del lancio, il mese scorso, un insider ha detto al Mail: Il marchio è pensato per coincidere con il lancio di un nuovo programma di cucina per Netflix