Meghan Markle arriva agli Invictus Game (due giorni dopo Harry): «Scusate il ritardo, ho dovuto pensare ai bimbi». E sfoggia l'orologio di Lady D

La aspettavano tutti. E lei si è fatta attendere. Meghan Markle è arrivata agli Invictus Games, in Germania, due giorni dopo il principe Harry. La duchessa di Sussex ha raggiunto il marito a Dusseldorf ieri pomeriggio, 12 settembre, e ha tenuto un discorso sul palco dell'evento sportivo, ideato proprio dal principe Harry.

Molti si aspettavano che i Sussex arrivassero insieme - dato che questo è uno dei principali eventi annuali di Harry - ma così non è stato.

Il motivo dell'assenza iniziale di Meghan? L'ha spiegato proprio lei, forse anche per smentire le voci di crisi tra i due.

Kate Middleton cambia look, frangia e boccoli anni Settanta. Il parere degli esperti: «Segnale di fiducia ed empatia»

Il ritardo di Meghan

«Ciao a tutti - ha esordito la duchessa che si è presentata elegantissima in un abito nero con cinturina stretta in vita - è così speciale essere qui e mi dispiace di essere arrivata un po' in ritardo alla festa. Ho dovuto dedicare un po' più di tempo a sistemare i nostri piccoli a casa, (il principe Archie, 4 anni, e la principessa Lilibet, 2). Ho portato fuori i ragazzi a prendere un frappè e ho accompagnato Archie fuori scuola prima di saltare su un aereo. Sono atterrata un paio d'ore fa e sono entusiasta che il primo evento che posso organizzare per Invictus sia qui con tutti voi. È fantastico e ho sentito che è andato bene iniziare finora».

Il look low cost

Meghan Markle ha puntato sull'eleganza intramontabile del nero, uno dei colori che predilige. Ha indossato un abito chemisier midi con gonna a pieghe firmato Banana Republic da 130 euro con cintura in vita di Bottega Veneta. Lo ha abbinato a décolleté Aquazzura (modello Purist Pump 105) con tacco a stiletto: costano 595 euro. Impossibile non notare al polso il prezioso orologio Tank Française (26 mila dollari circa) che pare abbia ereditato direttamente dalla principessa Diana.

Il discorso "a braccio"



Una fonte vicina alla coppia ha detto che Meghan non ha letto un discorso preparato ma ha parlato a braccio. Gli assistenti hanno detto che l'attrice, 42 anni, si è pettinata e truccata subito dopo essere arrivata nel suo hotel a cinque stelle a Dusseldorf e si è preparata per l'evento in poco più di un'ora. Nel suo discorso ha ringraziato Fisher House. «Sono stata davvero fortunata ad andare a visitare una delle case a Los Angeles solo un paio di settimane fa e sono rimasta così commossa da tutto quello che fanno perché loro comprendono, come ha fatto mio marito nel creare gli Invictus Games, quanto conta il valore della riabilitazione, non solo come esperienza solitaria, ma come famiglia». Ha poi parlato dei regali che ha ricevuto, tra cui uno da parte della squadra canadese. Ha spiegato che uno dei membri del Team Canada le ha regalato un braccialetto, dicendo: «E su quel braccialetto hanno messo le iniziali di una delle persone che non è riuscita a venire qui stasera. E ci sono così tante persone che a casa fanno il tifo per tutti voi e anche se non possono essere qui con voi, sono con voi nello spirito».

I sorrisi con Harry



«Quindi grazie a tutti, e grazie a questa fantastica band per la festa. E non vediamo l'ora che arrivi una settimana così fantastica. Divertitevi, faremo il tifo per voi e non vediamo l'ora di farlo. Un giorno potremo portare con noi anche i nostri figli in modo che possano sperimentare quanto sia fantastico. Grazie mille ragazzi». Poi Meghan ha rivolto il microfono al principe Harry, che inizialmente ha fatto finta di ritrarsi, commentando: «Mio marito è un uomo di poche parole stasera, vuoi dire qualcosa?». Allora il Duca ha preso la parola: «Non avete bisogno di sentirmi di nuovo. La maggior parte di voi vuole solo mangiare cibo che è anche fantastico. Questa è la vostra occasione per connettervi gli uni con gli altri perché tutti qui sono in una fase diversa del loro processo di guarigione, sia come individuo che come famiglia. Il fatto è che tutti in questa stanza hanno una qualche forma di un'esperienza condivisa. Quindi sfruttate questo momento per connettervi tra di voi, scambiate foto, scambiate numeri, e buona serata».