Harry e Meghan a cena al ristorante di lusso a Beverly Hills: nel menù un'insalata da quasi duemila dollari

Conosciuto come l'epicentro del panorama del food & beverage di Los Angeles, il "Polo Lounge", ristorante dell'albergo a 5 stelle Beverly Hills Hotel, è stato il luogo preferito da generazioni di celebrità di Hollywood e vip di tutto il mondo (e di ogni campo): Franck Sinatra, Marilyn Monroe, Richard Nixon. E tra questi, ci sarebbero anche Harry e Megan.

La coppia di ex componenty della Royal Family britannica - riporta Express Uk - è stata pizzicata pochi giorni fa, mentre cenava nell'iconico ristorante di Beverly Hills. Un locale dove ai commensali è vietato di indossare "cappelli casual, jeans strappati, top corti, indumenti da notte, costumi da bagno e camicie da uomo senza maniche". Dopo le ore 16.00, anche infradito e ogni tipo di abbigliamento sportivo.

Harry e Meghan al ristorante

Si intuisce subito che non si tratta di un ristorante alla portata di tutti, per via dei prezzi delle pietanze del suo ricoo menù: ad esempio, dando un'occhiata alla versione "dinner" della lista, saltano immediatamente all'occhio tra gli antipasti due porzioni di caviale ossetra rispettivamente da 245 e 290 dollari. Nei piatti "principali" spicca un risotto di mare a 85 dollari e gli italiani "Rigatoni alla Bolognese", tra i meno cari, al prezzo di "soli" 56 dollari.

Ma la sorpresa più grande arriva dalla sezione delle insalate: c'è un'elenco di pietanze dai prezzi tutto sommato normali per il ristorante di un albergo a 5 stelle. Eccetto una: l'insalata "Anniversary McCarthy", proposta ai clienti alla bellezza di 1912 dollari.

Conto salato

Probabilmente una delle insalate più care al mondo, l'insalata dal prezzo folle del Polo Lounge è stata concepita per una commemorazione speciale: i 110 anni dell'hotel. 1912 corrisponde infatti alla data di apertura del locale, contrassegnato da una lunghissima tradizione di ospiti illustri. Basti pensare che il Polo Lounge è stato scelto come location per girare alcune scene di film celebri quali "The Bad and the Beautiful", "​Beverly Hills Cop II", "American Gigolo" e "Paura e delirio a Las Vegas". In un capitolo di questa storia ultracentenaria, si spiega anche l'origine del nome del piatto.

Un tale Neil Steere McCarthy (da non confondersi con l'omonimo attore britannico), noto allevatore di cavalli da corsa, avvocato attivo nell'industria cinematografica e capitano di un team di polo locale, era cliente abituale del ristorante. In quanto tale, McCarthy fece una richiesta speciale allo staff della struttura, che in seguito sarebbe diventata il piatto d'autore del ristorante e sarebbe rimasta popolare oggi: in sostanza, un'insalata personalizzata. Risultato? La ricetta originale è rimasta intatta per anni e ne vengono ordinate quasi 600 alla settimana tra pranzi e cene. É composta da iceberg e lattuga romana, pollo alla griglia, uova, barbabietole, pomodori, cheddar, pancetta affumicata, avocado e vinaigrette all'aceto balsamico. Nel menù del Polo Lounge attualmente figura una versione "standard" del piatto, da 44 dollari, e una versione "anniversario" - concepita appunto per il centodecimo compleanno del locale - da 1912 dollari: quest'ultima viene servita con aragosta, caviale, foglie d'oro, una ciotola ricordo, un bicchiere di Dom Perignon e una bottiglia di Vintage P2.