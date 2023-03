Harry accusa Re Carlo, il principe “traumatizzato”: il gesto rifiutato dal padre

Durante un'intervista con l'esperto di traumi Gabor Maté, il principe Harry ha parlato dell'importanza degli abbracci e di come la mancanza di contatto fisico nella sua infanzia sia stata un errore. Harry ha dichiarato che se non avesse abbracciato i suoi figli (Archie e Lilibet), avrebbe avuto un impatto negativo sulla loro crescita, simile a quello che ha sperimentato lui. La conversazione si è concentrata sul tema del trauma e della guarigione personale, ed è stata organizzata per promuovere il libro di memorie di Harry, "Spare".

Harry, le ultime accuse a Re Carlo

Durante la conversazione, il dottor Maté ha sottolineato l'importanza di essere abbracciati e compresi, qualcosa che, secondo lui, Harry non ha ricevuto nella sua educazione. Harry ha parlato anche della sua relazione con Meghan Markle e di come lei gli abbia dato la forza di superare il trauma. Il Duca di Sussex ha anche parlato della sua volontà di ricostruire il rapporto con suo padre e suo fratello.

Foto: Kikapress Music: "Summer" from Bensound