GF Vip, Manuel Bortuzzo scrive alla sua Lulù: «Mi manchi già da morire»

Non si attenua il sentimento di Manuel Bortuzzo per la sua Lulù: anzi la lontananza si fa sentire, anche solo poche ore dopo aver abbandonato il Grande Fratello Vip. «Ti amo e mi manchi già da morire» scrive l'ormai ex gieffino che tornato in possesso dello smartphone può accedere ai social. Ed è proprio su instagram che Manuel decide di dichiarare ancora una volta l'amore per Lulù.

«Sono qui con il telefono in mano - scrive Manuel - da non so neanche quanto a cercare le parole giuste da scrivere e non le trovo, forse non le voglio trovare? Forse vorrei solo dirti grazie, dirti che ti amo e che mi manchi già da morire. Cosa siamo stati? Di tutto.. nel bene e nel male quello che conta è che siamo stati veri. Sarà impossibile colmare il vuoto che ho dentro, quello spazio dentro me che solo tu riempi così bene.. ascolterò questo silenzio e in lui troverò i nostri ricordi le nostre parole nel quale rivivere il nostro mondo. Sei vita Lulú, la mia».