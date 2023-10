Fedez come sta, migliorano le sue condizioni ma resta in ospedale. Chiara Ferragni rompe il silenzio: «Vi leggo e vi sono grata»

Chiara Ferragni, scortata dalla sua guardia del corpo, anche ieri ha trascorso alcune ore in ospedale. Fedez, anche se sui social è continuo di domande lasciate (al momento) senza risposta.

Le condizioni: gi ultimi aggiornamenti

Lui è ancora ricoverato per una emorragia causata da due ulcere intestinali per cui ha ricevuto alcune trasfusioni di sangue. Ma adesso trapela ottimismo per le sue condizioni. Oggi è passata una settimana da quando il rapper è arrivato, giovedì scorso, nel presidio dell'Asst Fbf-Sacco, per due ulcere che gli avevano provocato un'emorragia interna. A quanto apprende l'Adnkronos Salute, l'artista ha trascorso ieri un'altra giornata tranquilla, sotto costante monitoraggio da parte del team di Chirurgia d'urgenza e oncologica diretto da Marco Antonio Zappa. Nessun nuovo episodio di sanguinamento è stato rilevato dopo quello di domenica, subito bloccato grazie a un'endoscopia, senza necessità di ulteriori trasfusioni. Riserbo, per il momento, su quando Fedez potrà essere dimesso.

La visita della moglie

Anche ieri Chiara Ferragni ha trascorso alcune ore in ospedale con Fedez. Arrivata in mattinata, Ferragni ha lasciato l'ospedale intorno alle 13.30. Non ha voluto commentare le condizioni del rapper e, scortata dalla sua guardia del corpo, ha lasciato il Fatebenefratelli.

La vicinanza delle sorelle Ferragni

Per Fedez è ancora difficile capire quando arriverà il momento delle dimissioni. Ogni giorno passato però senza nuovo problemi è un passo verso la ripresa. Che la situazione sia però ancora tale da non permettere di allentare la tensione lo dimostra il fatto che Valentina Ferragni ha deciso di annullare gli impegni che aveva a breve, per stare vicina alla sorella Chiara. "Ieri sera sarei dovuta tornare a Parigi - ha scritto in una storia Instagram - ma ho deciso di rimanere a Milano con la mia famiglia". Ha poi postato delle foto in cui compare con la nipotina Vittoria e il nuovo cane dei Ferragnez.