Il matrimonio della Principessa Kate Middleton e del principe William è andato avanti a gonfie vele sin dal loro matrimonio da favola celebrato nell'aprile 2011. Ora, a 13 anni di distanza, la coppia ha tre figli e ha formato una famiglia molto unita. Ma hanno anche affrontato momenti difficili, come la morte dei nonni di William, il principe Filippo e la regina, il litigio con il principe Harry e le battaglie contro il cancro di re Carlo e di Kate. Nonostante ciò, la coppia è rimasta solida come una roccia, grazie a quattro regole d'oro, rivelate dall'ex maggiordomo reale Grant Harrold, che ha lavorato per re Carlo tra il 2004 e il 2011.

Bisogna saper ridere

Come racconta il Mirror, che cita Grant, la coppia condivide lo stesso senso dell'umorismo: pur avendo un «lato serio», William è anche molto divertente. «È come la regina da questo punto di vista. Il suo umorismo è piuttosto inaspettato», ha dichiarato l'ex maggiordomo a OK! Allo stesso modo, Kate è molto divertente e quando è con William si lascia andare a risatine che fanno ridere anche lui.

Insomma la coppia reale da sempre si mostra seria, ma allo stesso tempo affabile e quando sono lontano dai riflettori c'è tanto spazio per ridere e scherzare.

Credit: Mischa Schoemaker / Ipa-Agency.Net / Fotogramma

La famiglia

Al secondo posto di questa speciale lista c'è... la famiglia. Per entrambi la famiglia è al primo posto. Sia la principessa Diana che re Carlo hanno voluto dare a William e Harry un'educazione il più possibile normale, e Kate è incredibilmente legata alla sua famiglia, cosa che il marito adora. Grant ha osservato: «Sono molto disponibili. La Regina adorava la sua famiglia, ma spesso il dovere veniva prima di tutto. Con William e Kate, invece, i figli sono sempre la priorità numero uno ed è una cosa su cui entrambi sono d'accordo».

Credit: Aaron Chown / Avalon / Ipa-Agency.Net / Fotogramma

Non solo amore

Un altro elemento chiave del loro matrimonio è il fatto che questo sia costruito sull'amicizia. William e Kate erano già buoni amici ai tempi di St. Andrews, prima di innamorarsi, e questo li ha portati ad avere una relazione felice. Inoltre, hanno una serie di interessi comuni, tra cui lo sport: la coppiaìa, infatti, è notoriamente competitiva.

«Si tengono per mano, si abbracciano, gesti di amore e rassicurazione. Ho visto quanto sono vicini e legati», ha aggiunto Grant. «Sono molto tattili e dolci l'uno con l'altro. Mi hanno sempre ricordato la regina e il principe Filippo. Sono una grande squadra perché sono grandi amici».

William e Kate capiscono anche l'importanza di trovare del tempo per l'altro e si ritagliano delle serate lontano dai loro tre figli. È un altro modo di controllarsi a vicenda e permette loro di concentrarsi sull'essere marito e moglie e non solo genitori.

Credito: John Stillwell/PA / Ipa-Agency.Net / Fotogramma

«Romanticone»

Infine, il futuro Re è «un vecchio romantico!», scrive il Daily. «Ricordo che il principe William - ha svelato Grant - mi chiese di aiutare a preparare una cena a lume di candela per Kate per festeggiare San Valentino. Era il San Valentino successivo al loro fidanzamento e poco prima del loro matrimonio. Ero felicissimo di partecipare e sono sicuro che William scelse il dolce preferito di Kate come sorpresa».

Regali non sempre azzeccati, come rivelato dallo stesso William in un podcast: «Le presi un.. binocolo», ha ricordato. Ma di certo dietro ogni pensiero c'è l'amore che serve per tenere in piede un matrimonio reale.