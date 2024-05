MESTRE - I concerti in piazza San Marco e al parco Albanese della Bissuola, il super-festival a San Giuliano. Svelato dal Comune l'ultimo asso per l'estate 2024, e sarà un evento che venerdì 21 giugno porterà al parco tra la terraferma e Venezia nientemeno che il "105 Summer Festival", il progetto musicale di Radio 105 che, in quattro tappe tra cui quella di San Giuliano, porterà sul palco il meglio della musica italiana in classifica. L'ingresso sarà gratuito (ma su prenotazione per motivi di sicurezza, con le modalità che verranno specificate nei prossimi giorni) per un totale di 20mila posti che potrebbero anche salire in base alle richieste che arriveranno.

L'EVENTO

Il "105 Summer Festival", giunto alla terza edizione, conta già su un cast di 50 artisti (l'elenco è nell'articolo a fianco) ed è stato presentato ieri a Milano alla presenza dell'assessore al Turismo Simone Venturini. «Nei prossimi giorni daremo tutte le indicazioni su numeri e modalità per registrarsi e ottenere il biglietto» precisa Venturini, mentre il sindaco Luigi Brugnaro ha espresso con un post tutta la sua soddisfazione della scelta di San Giuliano da parte della radio del Gruppo Mediaset: «Siamo davvero felici di ospitare il 105 Summer Festival, un evento gratuito che si aggiunge all'offerta estiva di concerti a Venezia e Mestre, e che dà il segno di quello che la nostra Città vuole continuare ad essere, sempre di più, una location di riferimento per le giovani generazioni. Parco San Giuliano è un luogo attrezzato per grandi manifestazioni come questa: un risultato reso possibile grazie ai lavori del parco realizzati in questi anni. Abbiamo fortemente voluto riportare in città importanti spettacoli ed artisti di fama internazionale, che si esibiranno in una location unica a bordo laguna, con Venezia sullo sfondo. Ringrazio fin da ora Radio Mediaset, gli sponsor e tutti coloro che hanno lavorato per rendere possibile questo evento».

IN DIRETTA

Con gli accessi su prenotazione è probabile che il parco venga delimitato come avvenuto l'anno scorso per il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari, «ma - aggiunge Venturini - stiamo facendo tutte le valutazioni del caso per garantire la fruibilità del parco e, al contempo, dare la possibilità a tanti giovani di vedere i cantanti». Presenteranno i concerti introdotti da un dj-set i due conduttori di Radio 105 Mariasole Pollio e Daniele Battaglia, e la serata sarà trasmessa in diretta per radio e in tv sul canale 66. Paolo Salvaderi, amministratore delegato di RadioMediaset, conclude: «Quelli di 105 Summer Festival sono concerti che hanno la volontà di intercettare tutti i gusti musicali, attraverso la proposta di artisti affermati insieme a giovanissimi che si stanno imponendo sulla scena musicale».