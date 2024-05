Alessandro Cecchi Paone: «A letto con una donna? Io e mio marito Simone ci stiamo pensando, è una nostra fantasia»

Si è sposato a dicembre e a La Zanzara, Alessandro Cecchi Paone racconta il suo matrimonio con Simone Antolini, 24 anni, svelando anche particolari intimi. «Se andrei ancora a letto con una donna? Certamente, con Simone ci stiamo pensando: anche lui in passato ci è andato e ha avuto una figlia.

Una donna che piaccia ad entrambi: è nelle nostre fantasie, cose che si dicono nella coppia. Non ci siamo dimenticati», rivela.

Avversari politici



A cinque mesi di distanza, il giornalista e divulgatore è tornato negli studi del celebre programma radiofonico raccontando - tra il serio e il faceto - la «prima grave crisi matrimoniale»: «Una crisi gestibile», ha rivelato, «di carattere politico». Cecchi Paone, candidato alle prossime elezioni europee per gli Stati Uniti d’Europa con Emma Bonino e Matteo Renzi, ha infatti recentemente scoperto che il marito è «un avversario politico»: «Mi ha rovinato», ha sottolineato rispondendo alle domande del conduttore Giuseppe Cruciani. «Gli ho chiesto se mi poteva dare una mano con la campagna elettorale. Mi ha risposto che lo aveva chiamato Tajani e che sarebbe entrato a far parte dello staff di Forza Italia».

«Dormiamo insieme, ma girati dalla parte opposta», ha scherzato l’ex presentatore de La Macchina del Tempo. «Se abbiamo diminuito le prestazioni sessuali? Sì, poi va detto che la campagna elettorale se la fai seriamente - e noi la facciamo seriamente - è davvero un frullatore. Certo, adesso lui sta lì e mi dice che stanno superando la Lega, io replico che noi siamo vicini al 5%. Insomma, non va bene seppur non siamo nemici, non siamo lontanissimi».