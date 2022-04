Federica Pellegrini, addio al nubilato in Puglia con le amiche: relax, risate e raffica di selfie Foto

Lo avevano annunciato anche in tv: il loro matrimonio sarà a fine agosto. La ex campionessa veneziana Federica Pellegrini e il suo compagno, Matteo Giunta, sanciranno il loro legame in maniera formale. E, come da rito, prima delle nozze bisogna festeggiare l'addio al nubilato. E proprio in queste ore Federica è volata a Polignano a Mare, in Puglia con le amiche per un weekend di relax e mare. A renderlo noto è proprio la campionessa di nuoto che,sul suo profilo Instagram, ha pubblicato una serie di scatti fotografici insieme alle sue amiche, con la scritta "Bridesmaids" (le amiche della sposa)».

Mare, sole, una delle spiagge più belle e acclamate d'Italia: la scelta di Federica e delle sue amiche è ricaduta sulla Puglia. Nelle stories Instagram, Pellegrini mostra l'albergo scelto dalle sue compagne di viaggio con una vista mozzafiato sul mare cristallino della città.

Prima l'aereo, poi le valigie, e ora i momenti di relax: Pellegrini condivide tutto con i suoi follower. Sarà così anche per il giorno del matrimonio?