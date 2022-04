Federica Pellegrini incinta? I dubbi dei fan dopo una foto in costume Foto

Le nozze tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono sempre più vicine. A fine agosto la «Divina» e il suo amato, ex allenatore, si dichiareranno amore eterno e, adesso, i due si godono qualche giorno di relax in Sicilia. Una fuga d'amore per i due piccioncini che, abbandonate le piscine olimpioniche, non si sottraggono a qualche tuffo in piscina nella villa in cui alloggiano. E Federica non si sottrae a qualche foto a bordo vasca che sembrano celare un dolce segreto... che la «Divina» sia incinta?

APPROFONDIMENTI NORDEST Federica Pellegrini e Matteo Giunta (Chi) ANTICIPAZIONI Federica Pellegrini e Matteo Giunta: matrimonio a fine agosto a... LA CAMPIONESSA Scritte offensive a Jesolo, la replica (da applausi) di Federica...

Federica sfoggia il suo fisico da atleta avvolto da un costume intero verde mentre posa a bordo vasca. È bellissima e in forma come al solito, ma qualche rotondità sospetta all'altezza del ventre ha instillato nella mente dei suoi fan più di un dubbio. Un altro dettaglio che non è passato inosservato è la data scelta per le nozze con Matteo. In un primo tempo l'ex nuotatrice aveva confessato il suo desiderio di sposarsi in primavera, annunciando il matrimonio per quella del 2023. Poi però la data è stata anticipata, e a «Verissimo» la coppia ha rivelato che il giorno del matrimonio sarà «verso fine agosto».

In molti all'inizio avevano pensato a un cambio di programma per affrettare il fatidico giorno. Il loro amore, del resto, è rimasto sopito per anni. E, adesso, i due sembra vogliano recuperare il tempo perso. Ma le foto su Instagram e il dubbio su una possibile dolce attesa della Fede nazionale hanno rivoluzionato anche i rumors sul cambio di data. In effetti che la Pellegrini e Matteo Giunta abbiano il desiderio di allargare la famiglia non è mai stato un mistero. In passato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, ad esempio, lei aveva confessato che le piacerebbe se sua figlia diventasse nuotatrice: «Spero che con i geni buoni dell’una e dell’altro, qualcosa di buono penso uscirà». Un desiderio condiviso con il suo futuro marito, anche lui desideroso di avere dei piccoli sportivi da crescere. Per il momento non è arrivata nessuna smentita o conferma dai due, ma per i fan della «Divina» è già una certezza. Intanto i due si godono il periodo pre matrimoniale in compagnia dei loro 4 cani. E magari, chissà, tra qualche mese potrebbe esserci anche un piccolo bebè a fargli compagnia a bordo piscina...