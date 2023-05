Chiara Ferragni e Fedez, il trailer ufficiale di The Ferragnez 2: «L'ultimo anno ci ha messo alla prova». Il mistero della puntata sulla "crisi"

Il prossimo 18 maggio uscirà la nuova serie The Ferragnez e sui loro social Chiara Ferragni e Fedez hanno già pubblicato il trailer della serie, in cui però salta subito all'occhio l'assenza di un particolare. Nel trailer si vedono i momenti più salienti vissuti dalla coppia nell'ultimo anno, ma non il Sanremo della presunta "crisi" (poi smentita dalla coppia), che è stato senza dubbio un periodo importante per tutta la famiglia.

Il trailer

A fare chiarezza è stata la stessa Chiara nel suo post di presentazione: «È arrivato il momento che aspettavamo da tantissimo. Il 18 maggio esce la seconda stagione di #TheFerragnezLaSerie e dopo l’estate ci sarà un episodio speciale dedicato al Festival di Sanremo. Sarà un rollercoaster di emozioni». Nel trailer si intravedono molti momenti di vita familiare con i bambini protagonisti, ma anche frame legati ai lavori della coppia, la terapia e i momenti di down che possono esserci in un rapporto e il difficile periodo legato alla malattia e all'operazione di Fedez.

Speciale Sanremo

Assente la parentesi di Sanremo, che arriverà in estate, e farà forse chiarezza su un momento molto difficile attraversato dalla coppia proprio nel periodo in cui Chiara era impegnata come presentatrice della kermesse. L'assenza sui social di Federico, le limitate condivisioni della Ferragni hanno fatto pensare a una brutta crisi di coppia, smentita poi dal Fedez che ha raccontato dei suoi problemi di salute fisica legati al mancato superamento del trauma della scoperta del tumore.