Fedez in vacanza a pasqua con Chiara Ferragni a Dubai, è pioggia di critiche: «Incoerente, diceva "non tornerò più lì"»

È polemica per la vacanza di Fedez e sua moglie Chiara Ferragni a Dubai. I “Ferragnez” sono infatti volati negli Emirati insieme ai figli Leone e Vittoria. Agli utenti, però, non è sfuggito un particolare: solo un anno fa, nel maggio 2022, in una puntata del suo podcast “Muschio Selvaggio” il rapper aveva dichiarato che non sarebbe mai più tornato lì. Perché? A suo parere la città è una “Disneyland con i cadaveri sotto al tappeto“. Un chiaro riferimento al regime politico del posto.

Chiara Ferragni e Fedez, Pasqua con i figli al sole di Dubai (e crisi che sembra definitivamente alle spalle)

Le critiche

“Nella puntata di Muschio Selvaggio con BarbascuraX — si legge tra i commenti ad uno dei post su Instagram di Fedez — avevi detto che a Dubai non ci saresti mai più andato". Questo perché era una "Disneyland degli orrori o qualcosa del genere!". E ancora: "A noi fan/follower non ci devi nessuna spiegazione, per carità, però sei davvero troppo troppo incoerente”. E poi: “Fede — osserva un’altra utente — ma non avevi detto che a Dubai non ci saresti più tornato?“. Infine: “Fedez ma non avevi parlato male degli Emirati prima dei mondiali. Ora ci passi le vacanze? Siete degli incoerenti!".