Fedez, l'operazione segreta alla pancia: «Non ve l'avevo detto, ma oggi toglierò i punti». Come sta il rapper

Fedez è tornato in sala operatoria, dopo l'intervento per esportare il tumore al pancreas, per un'operazione alla pancia che aveva tenuto segreta. Il rapper ha svelato cosa è successo in una storia su Instagram: «Oggi tolgo dei punti. Non ve l'avevo raccontato, ma mi sono dovuto far riaprire parte della cicatrice che avevo sulla pancia», ha detto.

Fedez operato

Fedez ha parlato ai follower nelle storie, aggiornando sull'operazione alla quale si è sottoposto: «Durante l'operazione (quella per la rimozione del tumore, ndr) mi si erano aperti dei punti e avevo dei buchi sulla pancia. Me la sono fatta sistemare e oggi tolgo i punti, finalmente avrò una cicatrice carina, una roba estetica», ha spiegato.

Come sta Fedez

Fedez ha parlato del tumore recentemente. «Vivo assolutamente bene oggi, anche se ho ancora problemi di tipo gastrico, di digestione. Il mio pancreas, o meglio quel che ne rimane, non produce più abbastanza enzimi e sono costretto ad assumerli prima di mangiare», ha svelato.