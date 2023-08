Chiara Ferragni realizza il sogno del figlio Leone: «Prendere il traghetto». La reazione del piccolo commuove i social

Non c'è niente di più bello del sorriso di un bambino. Soprattutto quando quella gioia deriva da qualcosa di semplice, magari insignificante per noi adulti, ma che per un bimbo, invece, significa tutto. Chiara Ferragni ha così deciso di realizzare il "grande" sogno di Leone, il suo primo figlio: prendere il traghetto.

Il piccolo, probabilmente abituato a viaggiare solo con mezzi privati, desiderava tanto salire su una di quelle grandi imbarcazioni «con le macchine all'interno», così la mamma ha deciso di accontentarlo.

Il sogno di Leone Ferragni

Il tutto è raccontato in un video pubblicato dalla Ferragni su Instagram e TikTok: «Il sogno di Leo era prendere il traghetto (con le macchine all'interno) così zia Vale e io abbiamo prenotato un viaggio breve, andata e ritorno da Formentera, per una giornata ed è stato uno dei giorni più speciali che io abbia mai trascorso con i miei bambini». Chiara Ferragni si trova infatti in vacanza ad Ibiza ed ha approfittato del collegamento via mare con l'isola di Formentera per accontentare il suo bambino.

I commenti

Nel video - che su TikTok ha raggiunto le 2 milioni di visualizzazioni - si vede un Leone entusiasta, incapace di trattenere la gioia per il suo primo viaggio in traghetto. Immagini che hanno intenerito i follower della Ferragni, letteralmente rapiti dalla spontaneità del piccolo Leo: «La semplicità e la genuinità dei bambini fanno bene al cuore», scrive un utente. Un altro afferma: «Bellissimo vedere un bambino emozionarsi per una cosa così semplice come prendere un traghetto». E ancora: «La gioia dei bambini è la cosa più bella del mondo!».