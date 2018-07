Cecilia Rodriguez, il paparazzo in spiaggia questa volta è Ignazio Moser

© RIPRODUZIONE RISERVATA

STINTINO – Si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip e dopo un (breve) periodo si corteggiamento, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono fidanzati, con addio in diretta da parte della sorellina di Belen all’allora compagno Francesco Monte.Usciti dal reality in pochi credevano in una relazione di lunga durata, ma i due sembrano essere due eterni innamorati. Tra dichiarazioni di matrimonio e di futuri figli la coppia si è concessa una breve vacanza a Stintino (Cagliari) sorpresi da “Chi” dove a momenti romantici si sono alternati situazioni in cui Ignazio è stato messo alla prova come fotografo.Cecilia per restare sola con il suo amore ha deciso di non seguire la sorella a Ibiza.