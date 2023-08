Cecchi Paone e Simone Antolini, nozze in arrivo: «Emma Bonino ci sposerà. Poi l'adozione di Melissa»

Arriva l'ufficialità delle nozze tra Alessandro Cecchi Paone, 61 anni, e il compagno Simone Antolini, 23. Svelata la data e l'officiante: «Ci uniremo civilmente davanti a Emma Bonino, prima di Natale», ha confessato Cecchi Paone al settimanale Chi, aggiungendo: «Poi, se non dovessero cambiare le cose nel nostro Paese, seguiremo l'invito di Cristina, la mia ex moglie nonché la nostra più grande alleata, di sposarci in Spagna attraverso il matrimonio egualitario».

Perché solo così il divulgatore scientifico potrebbe diventare padre adottivo della figlia del compagno, Melissa, poco più di 5 anni.

La «benedizione» matrimoniale

Cecchi Paone, che ha accettato di andare all’Isola dei Famosi assieme a Antolini proprio «per tenere accesa la luce sulle tante coppie che vivono questo problema senza essere famose», nella nuova intervista ha anche rivelato che ormai è «diventato molto amico di Samantha, la mamma di Simone. All’inizio non prese al meglio l’omosessualità del figlio, poi arrivò l’appello di Maurizio Costanzo, in una delle ultime puntate del suo talk show, e oggi eccoci qua. La prima volta che Simone mi ha portato nella loro casa di famiglia, a Fermo, nelle Marche, lei e suo marito Corrado ci hanno lasciato direttamente la loro stanza. Un gesto a dir poco emozionante, se calcoliamo come eravamo partiti».

A pochi mesi da quell'incontro, avvenuto dopo l'Isola dei Famosi, Alessandro e il compagno, legati da circa un anno e mezzo, stanno per compiere il passo più importante: unirsi in matrimonio. Per percorrere una nuova via «fatta di progettualità e amore, non più io ma noi».

L'adozione

«Qualora anche la mamma di Melissa sia d'accordo, voglio adottare la piccolina al fine di prendermene cura legalmente e formalmente», spiega il conduttore. «Melissa mi chiama zio, talvolta semplicemente Alessandro e c’è un affetto inenarrabile tra noi». Ma nonostante il suo desiderio di adottarla l'Italia è «l'unico Paese del mondo libero occidentale a non avere il matrimonio ugualitario che ti dà diritto all'adozione».