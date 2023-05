Alessandro Cecchi Paone si ritira dall'Isola dei Famosi: il fidanzato Simone Antolini lascia per problemi di salute

Alessandro Cecchi Paone abbandona l'Isola dei Famosi. Il divulgatore scientifico ha deciso di lasciare il reality di Canale 5 dopo aver appreso la notizia del ritiro del fidanzato Simone Antolini, che a causa di alcuni problemi di salute non può proseguire la sua avventura in Honduras.

L'ufficialità del doppio forfait arriva dai profili social dell'Isola dei Famosi.

Isola dei Famosi, Cecchi Paone e Antolini lasciano il programma

Cecchi Paone lo aveva preannunciato a Ilary Blasi nel corso dell'ultima puntata: «Restiamo in coppia oppure andiamo via entrambi, gli accordi erano questi». Simone Antolini aveva lasciato l'isola dopo un calo di pressione che gli aveva impedito di prendere parte all'ultima puntata.

Simone Antolini ha dovuto lasciare l'#Isola per problemi di salute e Alessandro Cecchi Paone ha deciso di non proseguire la sua avventura! pic.twitter.com/uUbk1VbpwL — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 11, 2023

Come sta Simone Antolini

Le sue condizioni erano state descritte come non preoccupanti da Alvin nel corso dell'ultima diretta su Canale 5: «Ha avuto un calo di pressione dovuto alle difficili condizioni con cui convivono i nostri naufraghi sull'isola - aveva spiegato l'inviato - ma è tutto sotto controllo e dovrebbe tornare presto». Tuttavia oggi è arrivata la notizia del ritiro forzato. Ragion per cui anche Alessandro Cecchi Paone ha scelto di abbandonare il gioco.