Tangenti in ospedale, anche Beatrice Borromeo coinvolta: «Mi hanno operato al ginocchio senza bisogno»

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi, gita a Montecarlo: "Lei è di nuovo in dolce attesa"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

denuncia un caso diLa giornalista, moglie diha raccontato a Il Fatto Quotidiano del suo incontro con il primario deche l'avrebbe sottoposta a un'operazione inutile al ginocchio.La Borromeo si era rivolta al medico perché avvertiva dei dolori al ginocchio mentre saliva le scale con il figlioletto in braccio, oggi, in attesa del secondogenito spiega: «Secondo altri ortopedici ha commesso degli errori». Poi prosegue spiegando cosa è accaduto: «Dopo una caduta, avevo il ginocchio dolorante. Un dolore sopportabile, ma dopo tre o quattro giorni sono andata a farmi visitare all'Ortopedico Gaetano Pini. Mi è capitato il dottor Calori il quale mi ha detto che avevo il menisco lesionato in due punti e che bisognava operare con assoluta urgenza il giorno stesso. Mi ha spiegato che non c'era posto al Pini, ma che sarebbe riuscito a trovarmi una stanza, a pagamento, alla clinica privata La Madonnina. Ho accettato».Nonostante l'operazione però lacontinuava ad avere dolore al ginocchio e il medico le aveva consigliato di fare più fisioterapia, accusandola di non seguire in modo corretto le terapia. Alla fine la moglie di Pierre Casiraghi ha deciso di rivolgersi ad altri specialisti che le hanno detto che l'intervento era stato del tutto inutilie. La Borromoeo poi precisa: «Chiedono al dottor Calori le analisi e i referti pre e post-operatori. Così scopriamo che prima di operarmi non mi aveva fatto neppure una risonanza magnetica e che i referti erano soltanto un foglietto scritto a mano. Mi dicono anche che le due cicatrici restate sul mio ginocchio dimostrano che chi mi ha operato ha fatto i due tagli nei punti sbagliati». Ora la Borromeo ha avviato le pratiche per procedere legalmente.