Anna Tatangelo e D'Alessio insieme al concerto di Vasco. E Gigi fa una dedica su Instagram

Il concerto!!!!!!! #vascononstoplive2018 @vascorossi Un post condiviso da Gigi D'Alessio (@gigidalessioreal) in data: Giu 11, 2018 at 1:14 PDT

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prima il matrimonio, poi Vasco. Dopo la separazione, nuovi indizi di riavvicinamento tra: la coppia d'oro della musica italiana, infatti, ha passato ancora momenti emozionanti insieme. E c'è anche una dedica speciale di Anna, postata su Instagram.Felici e sorridenti, Anna e Gigi avevano preso parte aldi una nipote del cantante. I due avevano anche cantato durante i festeggiamenti per la cerimonia. Una vera e propria rinascita per la coppia? Il brano scelto potrebbe essere un indizio: si tratta di Un nuovo bacio, scritto da Gigi nel 2002 e cantato da Anna, che è stato il preludio alla storia d'amore tra i due.Ieri sera, invece, Gigi e Anna sono stati avvistati allo stadio Olimpico, per il concerto di. A dire la verità, i due non hanno voluto nascondere nulla: D'Alessio ha postato alcuni filmati del concerto a Roma, mentre la Tatangelo ha scelto le 'storie' per una dedica speciale, con tanto di cuore: «Io e te come nelle favole».