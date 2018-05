Andrea Roncato con la moglie Nicole Moscariello: «Ho 71 anni ma grazie a lei mi sento un ragazzino»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA – “Dopo sette anni di convivenza le nozze con Nicole sono state il modo per legalizzare un'unione che era già in atto. Ecco, diciamo che non ho dovuto cambiare nemmeno lo spazzolino da denti. Ma l'alimentazione, devo dirlo, l'ho cambiata soprattutto grazie a lei”., 71 anni, ha sposato la fidanzata, che invece conta 50 primavere, ma i 21 anni di differenza sembrano non pesare.Andrea infatti in tiene in forma proprio grazie al suo nuovo amore e cambiando regime e anche grazie al cambio di regime alimentare ha perso 12 chili: “Sto meglio, non solo esteticamente – ha spiegato a “Vero” - Non ho il fiatone quando cammino, mi sento più leggero: Noto subito la differenza: se mi fermo due giorni e sto sul divano a guardare la Tv, mi sento improvvisamente invecchiato di dieci anni. Se invece mi alzò presto al mattino, mi muovo, mangio bene, mi sento decisamente più giovane. Lo consiglio a tutti”.Sua compagnia di allenamenti proprio la moglie: “Nicole è una grande appassionata di palestra, ci va almeno tre volte alla settimana. Io fino ai trent' anni ho giocato a palla canestro e prima di allora mi sono dedicato anche all'atletica, ma con il tempo e i troppi impegni ho fatto sempre meno attività fisica. Da un paio d'anni però ho deciso di impegnarmi di nuovo per tenermi in forma. È prima di tutto una questione di salute e di benessere”.