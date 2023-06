Stefania Orlando dopo due divorzi dice basta: «Ora sto bene da sola. Simone Gianlorenzi? Anche i grandi amori finiscono»

Stefania Orlando era alta.

Tanto alta. Ma anche molto magra e tanto timida, quasi insicura. Giocava a pallone con i "maschi" del condominio. Stava in porta. Forse per questo suo padre l'ha iscritta a un corso di portamento. Per renderla più femminile. Soldi ben spesi. «Non mi sono mai sentita bella, sono rimasta insicura, oggi però mi accetto molto di più».

«A 18 anni - racconta al Corriere della Sera - sono andata a vivere da sola. Per sei anni ho fatto l’agente immobiliare. Un giorno ho venduto casa a un signore che lavorava all’ufficio casting della Fininvest, allora Mediaset si chiamava così. Mi convinse a fare un provino perla Corrida di Corrado». Venne scelta per un altro programma, "Sì o no", un programma di mezzogiorno con Claudio Lippi di cui Corrado era autore. «Mi presentai con il mio tailleurino tra centinaia di bellissime ragazze. Lui mi chiese:“Che ci fai qui? Hai un lavoro serio, tienitelo stretto”».

La carriera e le amicizie

Dai consigli di Corrado a valletta anche di Fabrizio Frizzi. E al Corsera ricorda il suo timore reverenziale nei suoi confronti. «Poi dieci anni dopo abbiamo condotto insieme Piazza Italia su Raidue. Persona straordinaria...».

Amica di Adriana Volpe ma anche di Giancarlo Magalli. Lei sta nel mezzo. E non si sente sminuita oggi nel fare ancora la pubblicità dei materassi: «Sono testimonial da vent’anni della stessa ditta, per me sono quasi famiglia. Un lavoro dignitosissimo, non devo difenderlo e non mi sento affatto sminuita».

Fortunata nel lavoro non tanto in amore. Al Corriere della Sera ripercorre le sue storie d'amore. A cominciare dal matrimonio andato a male solo dopo due anni con Andrea Roncato: «Di Andrea conservo comunque un bel ricordo, mi ha insegnato molto, professionalmente, nel modo generoso e familiare di approcciarsi al pubblico. Poi nella vita le cose si trasformano, però gli vorrò sempre bene».

Stefania Orlando a Verissimo, chi è la conduttrice? Età, gli ex mariti, la scelta di non avere figli e la carriera

Nel 2019 il secondo matrimonio. Poi un'altra fine, questa volta con Simone Gianlorenzi: «Ci siamo sposati dopo 12 anni di fidanzamento e lo siamo rimasti per 3. È stato un grande amore. Purtroppo anche i grandi amori finiscono. E, come canta Ornella Vanoni “bisogna imparare ad amarsi in questa vita / bisogna imparare a lasciarsi quando è finita”, quando il sentimento si trasforma».

Distrutta? Lo è stata, come è normale che sia. Ma «la mia nuova vita da single mi piace. L’amore può darti forza o indebolirti, è un’incognita. Al momento non ci penso e non lo cerco, poi magari arriva».