Stefania Orlando: «Non mi aspettavo la fine del matrimonio con Simone, il nostro rapporto si sta trasformando»

«Il mio matrimonio finito dopo 15 anni, mi ha molto scosso», dice la condutturce televisiva Stefania Orlando a Verissimo. «Il vero amore è quello che lascia andare». ​La showgirl poi rivela: «Gli ho mandato un messaggio, mi ha risposto.

Sono felice si sia creato un rapporto a livello umano. Non può rimanere nulla. L'amore si può trasformare in affetto, in amicizia (forse) con il tempo».

La famiglia

«L'uomo della mia vita ce l'ho, è mio papà». Così negli studi televisivi entra il padre dell'Orlando che ha 90 anni. «Il mio relatore di tesi è stato Aldo Moro», rivela il padre. Poi tornano sulla loro relazione: «Siamo due teste dure - dice lei - abbiamo lo stesso carattere e spesso ci scontriamo. Se mi sento offesa, lui mi manda poi un messaggio di scuse e io faccio lo stesso con lui».