Carlotta Mantovan: «Il dolore per la morte di Fabrizio Frizzi non si supera. Un nuovo amore? Ora il mio cuore è per Stella poi chissà...»

Carlotta Mantovan ha deciso di rimettersi in gioco. Lasciare per qualche mese il suo paesino in mezzo alla campagna francese dove ha deciso di vivere per tornare a Roma. Ha deciso di farlo mesi fa quando ha detto di sì alla corte di Milly Carlucci.

La sua partecipazione a Ballando con le stelle, la sua voglia di buttarsi in pista, racconta al settimanale Oggi «fanno parte della mia esigenza di rinascita. Del bisogno di guardare avanti. Di divertirmi e divertire. E soprattutto di riscoprire il piacere del gioco che il dolore si era portato via». Poi ancora: «Ho tentato di portare sul palco di Ballando l’idea che anche una persona che ha sofferto possa e debba tornare a sorridere. E lo può fare partendo da piccole scelte, come indossare un vestito di paillettes, una lunga treccia bionda o delle ciglia posticce».

La morte di Frizzi

Ma sia chiaro: «Il dolore non si supera. Lo si porta con sé». Forse per questo Carlotta è stata criticata spesso per il suo eccessivo controllo emotivo. Lei risponde così: «Io sono esattamente quello che si vede sullo schermo. Avendo sempre chiare in mente però quelle che nella vita reale sono per me le vere priorità». E oggi la sua priorità è sua figlia Stella, la sua serenità. Una bambina felice che assomiglia molto a suo padre, Fabrizio Frizzi. «Sì, molto. Ha lo stesso sorriso, la stessa affabilità, la stessa gentilezza e sensibilità. Lei è veramente il meglio di noi due».

Al settimanale Oggi racconta cosa la fece innamorare di Fabrizio: «Il suo essere una persona perbene. Gentile. Vera. Non ci siamo innamorati perle nostre differenze ma per le nostre affinità. Eravamo due persone simili. Ci siamo riconosciuti. L’amore per me è una grande forza. E il mio più grande amore adesso è Stella».

Un nuovo amore

Domanda diretta: "Ci sarà posto per un nuovo amore?". Risposta: «E chi può dirlo? Con Fabrizio è stata certamente la storia più grande, unica, irripetibile. Ma rinascere significa non chiudere il proprio cuore all’amore. Anche se il mio ad ora è tutto per mia figlia Stella».