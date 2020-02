Alice Campello è incinta e aspetta il terzo figlio da Alvaro: «Presto saremo in cinque»

MESTRE - Alice Campello è incinta e aspetta il terzo figlio. A due anni dalla n ascita dei gemelli, all'ospedale dell'Angelo di Mestre , la notissima influencer veneziana e il calciatore Alvaro Morata aspettano un altro bambino. Ne ha dato notizia la stessa Alice Campello in un post in cui dice:: “Presto saremo in 5”. L'immagine pubblica aè tenerissima, e mostra la famiglia sul letto e la silhouette del pancione. Anche il calciatore ha dato la stessa notizia sul suo profilo social. E Chiara Ferragni è stata tra i primi a fare gli auguri alla coppia.