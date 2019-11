Alexandra Grant, chi è la nuova fidanzata di Keanu Reeves

© RIPRODUZIONE RISERVATA

si è presentato sabato scorso sul red carpet del "LACMA Art + Film Gala 2019" mano nella mano con una donna misteriosa. L'attore, infatti, non si era mai mostrato prima d'ora in compagnia di unaa un evento ufficiale, alimentando il mistero sull'identità della signora al suo fianco. Il suo nome è, 46 anni, amica di lungo corso di Keanu Reeves e, evidentemente, sua nuova compagna.Del resto il 55enne è sempre stato, per sua stessa ammissione, un «lupo solitario» e vederlo mano nella mano con una donna, per di più su un red carpet, ha scatenato la curiosità di fan e addetti ai lavori. Sul conto di Alexandra Grant circolano molte voci non confermate, ma sappiamo per certo che da anni collabora professionalmente con il protagonista di Matrix. Reeves e la Grant hanno lavorato insieme a due libri pubblicati dall'attore: "Ode to Happiness" del 2011 e "Shadows" del 2016, per i quali lei ha realizzato le illustrazioni. Successivamente, nel 2017 hanno fondato insieme una casa editrice chiamata "X Artist’s Books".Ma da semplici collaboratori, sembra che il loro rapporto abbia preso ora una strada diversa. Keanu e Alexandra sono stati già fotografati insieme a cena, il mese, scorso in California. Secondo i ben informati, dunque, i due avrebbero intrapreso una relazione amorosa e quelle foto mano nella mano ne sarebbero la conferma.