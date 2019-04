Alessandra Amoroso triste per il fidanzato Stefano Settepani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un triste “arrivederci” pere il fidanzato (e pare quasi sposo). La cantante, diventata famosa con la sua partecipazione ad “Amici”, infatti non sembra affatto felice di doversi separare dal suo compagno, pronto a prendere l’aereo.I due si sono conosciuti proprio dietro le quinte delle scuola di Maria De filippi, dove lui lavorava in veste di produttore. Correva l’anno 2015 e i due da allora, nonostante si facciano vedere poco in pubblico, sono inseparabili e ultimamente si era anche parlato di matrimonio.La coppia e stata sorpresa all’aeroporto di Fiumicino da “Diva e donna”: Stefano cammina con la valigia accompagnato da una Alessandra demoralizzata. Dopo aver controllato alcune informazioni sullo smartphone è il momento dei saluti, con lei che si posa sulla spalla del fidanzato per poi baciarlo teneramente: “Con lui – ha spiegato Alessandra - sento di crescere. E’ un periodo di felicità. Sa farmi ridere, ascoltarmi, guidarmi…”.