Sanremo, Amadeus a Radio 2: «Sarà il mio ultimo Festival. Fiorello ha saputo in diretta che mi avrebbe affiancato»

Opite a Radio2 Social Club, Amadeus ha raccontato i dietro le quinte e le scelte compiute per la prossima edizione di Sanremo 2024, tra ospiti, scenografia e co-conduttori. «Trenta cantanti in gara, ma non ci saranno super ospiti I super ospiti sono i cantanti in gara - spiega il conduttore -.

Ci sono nomi che hanno fatto i super ospiti fino all'altro ieri».

Jalisse fuori da Sanremo: «Cadi dalla bici, ti rialzi e riparti». Fiorello: «Dopo l'annuncio hanno rigato la macchina di Amadeus»

Amadeus a Radio 2: «Sarà il mio ultimo Sanremo»

Parlando ancora di ospiti, Amadeus commenta le scelte fatte: «Alessandra Amoroso sarà per la prima volta in gara, Rose Villain è una ragazza molto forte, Mahmood come Diodato tornano dopo aver vinto, Loredana Bertè è fantastica, ci sono i Kolors dopo il successo dell'ultima estate, BigMama è un'altra delle mie scommesse, mi piace scommettere su alcuni giovani, vedete La Sad, o Fred De Palma. Anche Ghali è un bel colpo - prosegue il conduttore - è stato super ospite a Sanremo ma sarà in gara la prima volta. Annalisa che non sbaglia un pezzo, Mr Rain, grande rilevazione dell'anno scorso, Maninni è un giovane pugliese molto bravo, e poi I Ricchi e Poveri».

E sulla sua conduzione annuncia: «Sarà il mio ultimo Sanremo. Fiorello? Ha davvero saputo in diretta che mi avrebbe affiancato l'ultima sera, non è uno scherzo». Il conduttore e direttore artistico del Festival ha poi aggiunto: «La scenografia? Gli architetti Gaetano e Chiara Castelli sono bravissimi. Grazie alle luci di Mario Catapano ogni esibizione ha un quadro personalizzato per l'artista».

Su Sanremo Giovani commenta: «Nella musica bisogna far esordire i giovani nel campionato maggiore, quindi Sanremo. Deve vincere il pezzo, non è che devi avere per forza una storia, ma una canzone forte. I giovani, grazie anche a Radio2 Social Club, hanno sempre avuto visibilità e ascolto».