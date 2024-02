Sanremo, Alessandra Amoroso choc: «Travolta da odio, minacce e insulti. Sono andata in terapia». E scoppia a piangere

«Prima di passare alle vostre domande, dato che in questo ultimo anno e mezzo nella mia vita sono successe un po’ di cose, le ho volute scrivere perché non volevo perdere pezzi per strada. E quindi inizio a leggere». Alessandra Amoroso, in gara al Festival di Sanremo 2024 con Fino a qui tutto bene, si presenta in sala stampa, siede dietro il bancone e comincia a leggere una lettera nella quale ha appuntato riflessioni sull'ultimo, difficile anno e mezzo.

​Emma e la borsa piccione sfoggiata a Sanremo 2024: lo strano accessorio portato al Festival

L'odio social

È iniziato tutto due anni fa, nel 2022, quando la popstar salentina è stata travolta da una tempesta d'odio sui social per non aver fatto una foto con una fan.

Con la voce rotta dall'emozione e le lacrime a rigarle il volto, Amoroso ha detto: «Porto a Sanremo un brano che parla di cadute, difficoltà che nella vita, grandi o piccole che siano, ci si trova inevitabilmente ad affrontare. Nell’ultimo anno io sono caduta e oggi sono qui a raccontarvi la mia versione. Mi sono sentita sopraffare da situazioni che in 15 anni non mi ero mai trovata a dover affrontare. Una valanga d’odio mi ha investita da un giorno all’altro. Non parlo dei meme, su cui ho sempre scherzato. Ma insulti gravi e minacce di morte che mi arrivavano quotidianamente».

La conferenza stampa

Dopo aver letto alcuni degli insulti ricevuti sui social («Ancora parli, ma non ti fai schifo da sola?», «Venduta», «Hai qualche disturbo», «Che donna di mer... sei una vergogna per i tuoi genitori»), alcuni dei quali irriferibili, la cantante ha raccontato: «Ho deciso di allontanarmi. Avevo bisogno di prendermi tempo per ritrovare equilibrio. Sono scappata in Colombia e per tutto il periodo che sono rimasta lì non c’è mai stato un momento in cui mi sia detta di voler tornare. Sentivo la necessità di stare lontano. Solo mattina di febbraio del 2023 dopo una chiamata del mio migliore amico mi sono detta di dover tornare in Italia e affrontare quello che avevo lasciato. Quando sono rientrata in Italia ho ripreso il mio percorso di psicoterapia e non è stato facile. Ma piano piano mi ha aiutato a trovare prospettiva nuova. Mi sono riavvisinata alla musica». Dunque la nascita di Fino a qui tutto bene, frutto del sodalizio con Takagi & Ketra, e la sua rinascita: ora Amoroso cerca il riscatto a Sanremo 2024.