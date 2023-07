La lussuosa villa di Simonetta Lein è in vendita. Ecco chi è l'influencer da quasi 18 milioni di follower

PORDENONE - L'influencer da quasi 18 milioni di followers su instagram, l'italo americana Simonetta Lein, è pronta a lasciare le chiavi di casa a chi si vorrà prendere cura della sua villa. Un lussuoso gioiellino nelle campagne del pordenonese messa in vendita per 1 milione 850 mila euro.

Il corpo principale, risalente al 1900, è stato ristrutturato secondo le più innovative tecniche di bioclima e, insieme al secondo stabile annesso, occupa una superficie di 1150 metri quadri. Senza contare gli esterni, che si estendono per altrettanti 7600. L'imprenditrice digitale è stata premiata nel 2022 come personaggio televisivo e influencer dell’anno al World Influencers Bloggers Award del Festival di Cannes. Insieme alla sua famiglia, si è affidata alla PropTech italiana del lusso Lionard Luxury Real Estate per mettere in vendita l'immobile di proprietà.