Tragedia di Mestre, i neo sposini Antonela e Marko sul bus della morte. Le loro foto più belle

MESTRE - Una giovane coppia in viaggio di nozze, in una delle città più belle al mondo. Adesso lui sarebbe ricoverato in un ospedale veneto, mentre lei, purtroppo, non c'è più. È la drammatica storia di due coniugi croati, Antonela Perkovicc e Marko Bakovic, che erano presenti nel bus che ieri sera, martedì 3 ottobre, è precipitato dal cavalcavia Vempa a Mestre.