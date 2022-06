A Treviso una due giorni dedicata alla sicurezza stradale: in pista anche i più piccoli

Treviso insieme per la sicurezza sulle strade, successo per l'iniziativa di Aci Treviso nella due giorni a Villa Manfrin-Margherita. Un evento particolarmente sentito, anche alla luce dell’incremento degli incidenti nel trevigiano. Coinvolti anche gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, oltre che automobilisti, ciclisti, motociclisti. «Per la prima volta questa due giorni è stata organizzata a Treviso - sottolinea Angelo Centola, direttore di Aci Treviso – con attività di tipo esperienziale per lanciare dei messaggi che, in maniera non drammatica ma con un approccio didattico e anche divertente, richiamino i principi cardine della sicurezza lungo le strade».