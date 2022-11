Si accendono le luci, si aprono i mercatini: il Natale è arrivato a Padova

Padova si illumina. Luci, addobbi, alberi, la città è in festa. Il Natale è un periodo magico, un momento in cui ci si riunisce, si riaccendono le speranze e l'allegria. A mano a mano che i giorni passano la città del Santo è diventata scintillante, dalle luminarie nelle vie dello shopping al videomapping sui palazzi storici per arrivare anche ai mercatini.