Incidente a Bagnoli di Sopra tra due auto, tre feriti: le immagini dei soccorsi

Terribile schianto tra due auto, tre feriti. L'incidente è avvenuto questa mattina, 18 marzo, intorno alle 7.20 su via Vittorio Emanuele a Bagnoli di Sopra. Nello scontro, una delle auto è finita rovesciata nel canale d'irrigazione al lato della strada, mentre l'altra si è rovesciata andando a schiantarsi contro un platano. I tre occupanti dei mezzi, nonostante le ferite, sono riusciti a uscire da soli dai veicoli. I vigili del fuoco arrivati da Rovigo e Piove di Sacco con 4 mezzi e l'autogru hanno messo in sicurezza le auto. I feriti sono stati accompagnati in ospedale mentre la polizia stradale ha deviato il traffico e ricostruirà la dinamica dell'incidente.