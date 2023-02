Venezia, gondolieri sub si immergono in laguna con il vento forte: recuperati 800 chili di rifiuti Foto

VENEZIA - Gondolieri sub si tuffano in laguna con il vento forte e recuperano 800 chili di rifiuti. «Immersione ai limiti della praticabilità». Il vento forte e la conseguente scarsa visibilità sott’acqua hanno reso ancora più complicato il lavoro dei gondolieri sub che questa mattina, domenica 26 febbraio, si sono immersi per ripulire i fondali dei canali del centro storico: recuperati 800 chili di rifiuti.