Lasciano morire la figlia di 3 anni di tumore senza curarla: genitori condannati

Henry Clarence Lilly III, 49 anni, e Bonnie Beth Mills Lilly, 42 anni, di Lawton, Oklahoma (Stati Uniti), sono stati arrestati per aver «abbandonato la loro figlia e di non averla fatta curare o visitare dai medici, comportandone la morte». La vicenda è venuta a galla quando gli agenti della polizia della contea di Comanche sono stati chiamati per un intervento vicino al lago Lawtonka. Quando sono arrivati si sono trovati davanti la bambina incosciente che respirava ancora in un lettino dentro un camper. La piccola di appena 3 anni è stata portata in ospedale dove è morta poco dopo. Lo State Medical Examiner ha poi dichiarato che aveva il cancro. Lo sceriffo Kenny Stradley ha detto che «la bambina aveva un tumore di 8 chili». La Lawton Constitution riporta che quando i poliziotti sono intervenuti in quel camper erano presenti anche altri sei bambini. I genitori, giovedì scorso, hanno fatto la oro prima apparizione al tribunale distrettuale della contea di Comanche, dove ciascuno di loro ha ricevuto una condanna di omicidio di primo grado. Sono accusati di non aver fornito alcuna assistenza medica alla figlia cagionandone la morte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA