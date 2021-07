Usa, Fauci: «Ora il focolaio è tra i non vaccinati»

Gli attuali contagi Covid-19 negli Stati Uniti avvengono per lo più tra i non immunizzati e il vaccino rimane l'arma fondamentale per il contrasto al virus. È questo il messaggio di Anthony Fauci, immunologo consulente del presidente americano Joe Biden. Il medico parla di «un'ondata tra i non vaccinati». «È un vero focolaio tra i non vaccinati. Questo è un problema, motivo per cui siamo là fuori praticamente a supplicare le persone non vaccinate di andare a farsi vaccinare», ha dichiarato alla Cnn.

«Dal momento che abbiamo il 50 per cento del paese non completamente vaccinato, è un problema, soprattutto in presenza di una variante, come la Delta, che ha la straordinaria caratteristica di poter passare con grande efficienza e facilità da persona a persona. E sappiamo di avere molte, molte persone vulnerabili in questo paese che non sono vaccinate».