Covid, gli effetti sui polmoni in chi è vaccinato e chi no: il confronto

Due lastre a confronto. E la prova che i vaccini funzionano. A fotografare gli effetti del Covid nei polmoni su chi è vaccinato e chi no è il dottor Faheem Younus, specialista in malattie infettive a Bel Air, nel Maryland, e affiliato a diversi ospedali della zona, tra cui l' Università del Maryland Upper Chesapeake Medical Center e l'Harford Memorial Hospital dell'Università del Maryland. Nel tweet sul suo account ha caricato due radiografie: in una si vedono i polmoni di una persona che è stata contagiata con il Covid, ma era stata vaccinata; nell'altra quelli di un individuo che, invece, aveva scelto di non vaccinarsi. Nell'immagine di destra si vedono delle opacità che rappresentano delle lesioni polmonari.

APPROFONDIMENTI VACCINI Pfizer o AstraZeneca più efficaci contro la variante Delta?... COVID19 Green pass, come scaricarlo: verso obbligo per palestre, stadi,... GRAN BRETAGNA Due dosi Pfizer (all'88%) e AstraZeneca (al 67%) efficaci contro... LO STUDIO Chi è vaccinato può contagiare? Cosa bisogna sapere,... IL TEMA Vaccino ai guariti dal Covid, dose unica entro 12 mesi: circolare del... MONDO Viaggi in Grecia, dal Plf al certificato di vaccinazione: tutti i...

Yes. You can get COVID after vaccination but it’s typically mild disease With Without

Vaccination Vaccination pic.twitter.com/GIcb5mJQz9 — Faheem Younus, MD (@FaheemYounus) July 18, 2021

Gli effetti sui polmoni

Entrambe le lastre si riferiscono a pazienti negli Stati Uniti. Sono passati sette mesi dall'inizio della campagna vaccinale in America, dove sono stati somministrati tre tipi di vaccini: Pfizer, Moderna e Johnson&Johnson. Che, però, è stato poi sospeso per i rari casi di trombosi accaduti in alcune persone. Ma i farmaci anti-Covid non stanno fermando l'avanzare della variante Delta. «Oltre l'80% dei nuovi casi di coronavirus appartengono al nuovo ceppo del coronavirus», ha indicato il virologo Antony Fauci. In grado di diffondersi molto velocemente e far anche salire il numero medio di morti giornaliere: che sono 239, con un aumento del 48% rispetto alla settimana precedente.