Spyce, il ristorante del futuro è già nel presente: gli chef sono robot Video

di Simone Pierini

Il futuro è adesso. Asono arrivati gli, veri e propri cuochi che non indossano divisa e cappello. Non sono umani ma frutto di una tecnologia avanzata che gli permette di cucinare qualunque tipo di pietanza.Non ne saranno certamente felici i vari Cracco, Barbieri e Cannavacciuolo, che temono di essere sostituiti ai fornelli da delle macchine. I clienti infatti non dovranno fare altro che scegliere gli ingredienti del piatto che il robot inizierà a cucinarli.Questo «tecno» fast food ha aperto a Boston e si chiama. Al posto del personale in cucina ci sono dei mecha-wok, così come vengono chiamati, che utilizzano l'induzione magnetica per riscaldare il cibo e si sciacquano automaticamente dopo aver preparato ogni ordine.In realtà non sono ancora autonomi. Al loro fianco ci sono delle persone che preparano gli ingredienti e li tritano prima di metterli a disposizione dei macchinari. Il tutto sotto il controllo dello chef stellato Michelin Daniel Boulud, responsabile della cucina. Il co-fondatore è Brady Knight del locale.