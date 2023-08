Crolla scogliera, turisti in spiaggia scappano terrorizzati: l'enorme frana ripresa in un video. «Rocce come automobili»

In un video che sta facendo il giro del web si vede il momento in cui tre persone corrono per evitare di essere schiacciate da un'enorme frana. Il filmato mostra le 400 tonnellate di rocce e massi, grandi come automobili, che si staccano dalla scogliera. I turisti si trovavano sulla spiaggia immediatamente sotto le scogliere di arenaria sulla Jurassic Coast a West Bay, nel Dorset in Inghilterra.

Uno di loro stava fotografando la massa roccioso quando un'ampia sezione del faraglione ha iniziato a staccarsi. Dapprima nuvole di polvere sono apparese ai lati della parete rocciosa, spingendo gli avventori ad allontanarsi.

Poi, in meno di cinque secondi, l'intera sezione alta 45 metri è ceduta ed è crollata sulla spiaggia dove si trovavano. La persona più vicina alla frana è stata ricoperta di polvere rossa.

Rockfalls and Landslips can happen at anytime. These people had a lucky escape. The South West Coast Path above the cliff at West Bay is currently closed. Thanks to Daniel Knagg for the footage.#Westbay #JurassicCoast pic.twitter.com/38XJjSoBYT

— Dorset Council UK (@DorsetCouncilUK) August 10, 2023