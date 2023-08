Diabete, scopre di avere questa malattia e deve cambiare tutto: «Pensavo fosse salutare, ma mi ha distrutto la vita». Ecco cosa mangiava Lucy

Lucy Austen è una mamma di 37 anni che ha iniziato ad mettere su parecchio peso mentre lavorava da casa a causa del Covid. Non aveva mai avuto problemi di salute prima, conducendo uno stile di vita salutare. Con l'arrivo della pandemia, tuttavia, Lucy ha confessato di essersi sentita smarrita e di aver abbandonato le buone abitudini alimentari. «Ero arrivata a mangiare una vaschetta di gelato al giorno durante il lockdown perché mi sentivo molto sola e triste», ha confessato la donna, ma, dopo aver preso troppi chili in pochissimo tempo ha voluto cambiare abitudine alimentare, pensando di migliorare la sua salute.

Diabete, la diagnosi

Lucy Austen è stata costretta a cambiare le sue abitudini alimentari, ma la donna ha peggiorato la situazione! Durante il periodo del lockdown aveva iniziato a mangiare una vaschetta di gelato al giorno e, dopo aver messo su parecchi chili in pochissimo tempo, la donna ha deciso di optare per un altro cibo: aveva puntato gli occhi sui barattoli di frutta sciroppata. «Era pur sempre frutta, non capivo perché continuavo a mettere su chili su chili», ha confessato. Poi a marzo è arrivata la brutta notizia: Lucy ha il diabete e da lì, la mamma è stata nuovamente costretta a cambiare stile di vita. Questa volte, però, seguita da un nutrizionista e un diabetologo. In poco tempo ha perso 15 chili. Forse mangiando della verdura e frutta fresca. Come ha fatto? Eliminando, in primis, la (troppa) frutta sciroppata e poi tornando ad un regime alimentare equilibrato, con un po' di attività fisica.