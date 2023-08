Dieta Flash dell'estate, come dimagrire 5 chili in 3 giorni: menù (giorno per giorno), schema e consigli del "miracoloso" regime alimentare

È tempo di vacanze. Con il grande esodo alle porte milioni di italiani si preparano a partire, le valigie sono pronte ma rimane (per alcuni) la "temutissima" prova costume da superare. Per chi arriva all'estate 2023 in una forma fisica non perfetta arriva in soccorso una perfetta dieta last minute che vi permetterà di perdere 5 chili in tre giorni. C'è da sottolineare che questo tipo di diete non permette risultati duraturi ma se lo scopo è perdere velocemente quei chiletti in più ecco la soluzione. La Dieta Flash dell'estate è un regime ipocalorico (sicuramente) poco equilibrato che per questo non può essere prolungato per oltre 3-4 giorni. Vediamo insieme dunque lo schema e il menù da seguire.

Dieta Flash dell'Estate: cosa bisogna sapere

Non stiamo parlando di miracolo, la Dieta Flash dell'Estate permette si di perdere 5 chili in tre giorni ma i risultati non dureranno a lungo. Per dimagrire in maniera sana infatti bisogna cambiare la propria qualità di vita, introdurre una costante attività fisica e un'alimentazione bilanciata. Questa dieta vi permetterà più che altro di perdere i liquidi in eccesso e di conseguenza di buttare giù anche un po' di peso ma servirà soprattutto come apripista a una vera e propria rivoluzione alimentare. Essendo un regime alimentare molto restrittivo non è adatto a chi soffre di patologie varie tra cui il diabete o alle donne in gravidanza.

I consigli

Ecco alcuni consigli da mettere in pratica per poter trarre beneficio dalla Dieta Flash Dell'estate. Non mangiare mai fuori pasto. Consumare 5 pasti al giorno (colazione, spuntino, pranzo, merenda e cena). Non bere alcolici o bevande zuccherate. Bere tanta acqua e tisane non zuccherate. Svolgere un’attività fisica moderata: va benissimo anche una passeggiata.

I divieti

Gli esperti consigliano di bere fino a 2 litri di acqua al giorno che corrispondono a circa 10 bicchieri. Sono due i risultati che si raggiungono con questa dieta: sgonfiare la pancia e depurare l'organismo dalle scorie. Oltre alle proteine, il menù di questo regime dietetico prevede frutta e verdura e in minima parte anche carboidrati. Banditi invece alcolici, bevande zuccherate, alimenti già pronti per l'uso quali sughi e salse, oltre ai dolci e a tutti gli alimenti grassi.

Dieta Flash dell'estate: il menù

Primo giorno

Colazione: tè nero o caffè, 1/2 arancia, 1 fetta di pane tostato integrale con un sottile strato di formaggio.

Pranzo: 100 grammi di carne magra, 1 tazza di fagioli verdi, 1 tazza di carote.

Merenda: una mela e una tazza di tè non zuccherato

Cena: 1/2 scatoletta di tonno naturale, 1 fetta di pane integrale, caffè o tè nero.

Secondo giorno

Colazione: un uovo alla coque o sodo, una fetta di pane tostato e un caffè nero o tè verde e mezza banana

Pranzo: 100 grammi di filetto di manzo, insalata mista con carote.

Merenda: mezza banana e una tazza di tè non zuccherato.

Cena: 90 grammi di formaggio magro e 6 cracker.

Terzo giorno

Colazione: una mela, 30 grammi di formaggio, cinque cracker, tè nero o caffè.

Pranzo: una scatoletta di tonno naturale, una piccola porzione di carote e di cavolfiore, e due palline di gelato alla vaniglia.

Merenda: una mela, mezza tazza di finocchi e sedano e una tazza di tè non zuccherato.

Cena: un uovo sodo, una fetta di pane integrale.