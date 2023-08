Inventa una scusa e scappa a casa: «Il ragazzo incontrato su un'app di incontri mi ha fatto pagare il pranzo»

La parità dei sessi dovrebbe essere anche questo: offrirsi di pagare un conto e pagarlo sul serio, indipendentemente dall'appuntamento o dal sesso dei protagonisti. Tra chi invoca alla galenteria e chi insiste o fa la mossa del portafoglio, c'è chi il pranzo non avrebbe voluto pagarlo per niente, ma il ragazzo, conosciuto su un' app di incontri, glielo ha lasciato fare senza battere ciglio.

Ecco cosa è successo.

Il quarto appuntamento: chi paga?

Ashleigh Nekemen, australiana, e quello che lei ha definito "Red flag", cioè un soggetto da segnalare come "bandiera rossa" e quindi, da non rivedere mai più, erano usciti già tre volte. Fino a quel momento non c'era stato nessun problema per la 29enne che su TikTok ha deciso di raccontare il suo quarto appuntamento con Hinge, conosciuto online.

Il conto

«Siamo andati a fare dei massaggi e ognuno ha pagato il proprio. Fino a lì tutto ok. Abbiamo deciso di andare anche a pranzo insieme. Il conto era di 40 dollari (circa 35 euro, ndr) e gli ho chiesto come intendeva pagare.

Ha inizialmente risposto di dividere il conto a metà, ma all'arrivo della proprietaria qualcosa è andato storto, la signora faceva delle storie, voleva pagassimo un conto unico, così ho appoggiato la carta e ho pagato io», così ha raccontato la 29enne australiana che con la scusa del mal di testa è scappata a casa.