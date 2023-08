Rubano borsa con dentro 8,5 milioni di euro a una famiglia russa: coppia arrestata dopo la fuga dall'aeroporto

I Mossos d’Esquadra, polizia catalana, hanno arrestato nelle scorse ore, all’altezza di Salt (Girona, ndr.), i due presunti autori di un furto all’aeroporto El Part di Barcellona. I due malintenzionati avevano rubato una borsa Lousi Vitton a una famiglia russa: all'interno c'erano gioielli, orologi dal valore di oltre 8,5 milioni di euro.

Ma non solo: nella borsa c'erano anche 20 mila euro in contanti.

Un finale a lieto fine

Secondo quanto riportato dal giornale spagnolo «La Vanguardia», è bastata una piccola disattenzione alla famiglia russa: le «vittime» erano in fila, in attesa di imbarcarsi per prendere un volo della compagnia aerea Emirates. Uno dei due detenuti è stato accusato di aver commesso il furto, mentre l'altro aspettava ai cancelli dell'aeroporto in un veicolo noleggiato per una fuga «muy rápida».

Le forze dell'ordine, poi, hanno arrestato i ladri, un uomo e una donna. Fonti vicine all'indagine hanno riferito che tra i gioielli di fascia alta sottratti c'era un anello da 47 carati del valore di 5 milioni di dollari.

A seguito della denuncia presentata dalla famiglia, le forze dell'ordine hanno iniziato le indagini analizzando le immagini delle telecamere di sicurezza dell'aeroporto di Barcellona, che hanno permesso di identificare gli autori del furto e l'auto su cui sono fuggiti, un tour a noleggio Ford Focus color blu navy.

Una pattuglia dei Mossos d’Esquadra ha poi intercettato sull’AP-7 (autostrada spagnola, ndr.), all’altezza di Salt, vicino Girona, il veicolo su cui viaggiavano i rapinatori e li ha fermati.