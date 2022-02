Il principe Carlo positivo al Covid, è in isolamento. Era già stato contagiato nel 2020

Il principe Carlo è risultato positivo al coronavirus e si trova ora in isolamento. Lo ha annunciato Clarence House. E' la seconda volta che Carlo viene contagiato dal Covid. La prima a marzo scorso: la malattia lo aveva colpito in modo lieve. «Sono stato fortunato, me la sono cavata abbastanza facilmente, ma l'ho avuto e posso capire cosa passano le persone malate», ha confessato l'erede al trono esprimendo la sua vicinanza a chi ha perso parenti ed amici a causa del Covid-19. La volta scorsa il principe Carlo aveva rivelato di aver perso gusto e olfatto.

