Iran, attentato con oltre 100 vittime. Sale la tensione: «Ora risposta dura». Da Teheran accuse a Israele e Usa

di Marco Ventura

La prima esplosione ha squassato alle 3 del pomeriggio, ora locale, la folla e la strada che porta al cimitero di Kerman, alla tomba di Qassem Soleimani storico e carismatico capo della forza Qods dei pasdaran, i Guardiani della rivoluzione iraniana, nell'Iran sudorientale a 820 km da Teheran.

Eppure, a provocare il maggior numero di morti è stata la seconda esplosione, venti minuti dopo. La prima a 700 metri dalla tomba, la seconda a un chilometro e proprio nella direzione in cui la gente che era in fila a rendere omaggio al grande generale è scappata per cercare rifugio, mentre in senso inverso si precipitavano i soccorritori. Una carneficina. «Uno scoppio mostruoso, ho avvertito un dolore immenso e non ho più sentito le mie gambe», racconta alla Tv iraniana una delle superstiti. Oltre 100 i morti, una conta che però in serata era ancora provvisoria.

Ufficialmente 103, ma secondo fonti non ufficiali si potrebbero superare i 180. Oltre 200 i feriti. Gli inviati della Tv Al Jazeera hanno subito raccontato dei molti bambini. Erano soprattutto civili e questo fa pensare che non fosse un attacco mirato come quello che nella periferia sud di Beirut ha ucciso l'altro ieri, con la precisione di un drone, il numero 2 di Hamas Saleh al-Arouri, nel suo ufficio libanese, a opera degli israeliani anche se non l'hanno rivendicato. Quella di Kerman in Iran è la strage terroristica più sanguinosa dai tempi della rivoluzione del 1979. Che sia terrorismo lo ha detto subito il governatore della regione. Ma se in un primo momento le autorità centrali, pur alludendo a un coinvolgimento israeliano e forse americano, non si sono sbilanciate sulla matrice dell'attentato, nelle ore successive è arrivato l'affondo del vice capo dello staff per gli Affari politici del presidente iraniano Ebrahim Raisi: «Washington afferma che Stati Uniti e Israele non hanno avuto alcun ruolo nell'attacco terroristico. Veramente? La volpe annusa per prima la propria tana. Non fate errori ha proseguito l'esponente di Teheran La responsabilità di questo crimine ricade sugli Stati Uniti e sui regimi sionisti e il terrorismo è solo uno strumento».



«Gli odiosi criminali avranno una risposta severa e la giusta punizione», promette invece la Guida Suprema Ali Khamenei (che di Soleimani era il grande protettore, al punto che il capo dei pasdaran sembrava avviato ad assumere la presidenza dell'Iran). I responsabili, per Khamenei, sono genericamente «i nemici diabolici della nazione iraniana». Il presidente, Ebrahim Raisi, ha cancellato una visita in Turchia prevista oggi per discutere con Erdogan gli sviluppi della crisi israelo-palestinese e libanese. A suo dire, i responsabili saranno presto «identificati e puniti, i nemici della nazione devono sapere che non potranno mai spezzare la nostra solida determinazione». E Ahmad Vahidi, il ministro dell'Interno, promette «una risposta forte e distruttiva nel più breve tempo possibile». Condanne e condoglianze arrivano da tutto il mondo, a cominciare da Putin, alleato oggi dell'Iran in Medio Oriente, che parla di «uccisioni di civili che visitano un cimitero, scioccanti per crudeltà e cinismo». Il bilancio di 211 feriti è destinato a salire, come le vittime. Per via della folla investita dalle schegge della duplice esplosione. Decine i corpi ripresi a terra dalla televisione iraniana, tra la polvere e il sangue. Le mutilazioni, le urla, la corsa affannosa dei superstiti presi del panico, e i soccorritori chini sui corpi martoriati. A Teheran, c'è chi sostiene la tesi di «una sola regia» dietro l'attacco al cimitero in cui è sepolto Soleimani, l'attentato di Beirut in cui è stato eliminato al-Arouri, e l'uccisione in un raid in un sobborgo di Damasco del comandante dei pasdaran iraniani in Siria, Sayyed Razi Mousavi. La regia unica sarebbe, ovviamente, quella di Tel Aviv. Un filo rosso che secondo fonti raccolte dall'AdnKronos non si è poi concretato in una chiara e pubblica accusa a Israele «per non essere costretti a reagire subito, anche se l'attacco è di un livello tale che prima o poi una risposta dovrà arrivare».

IL CONFLITTO

A Teheran dicono che sia Israele a voler coinvolgere l'Iran in un conflitto aperto. In realtà, Soleimani era stato il geniale (e diabolico, per l'Occidente) ideatore della strategia della guerra portata avanti dai Proxy, le milizie sciite in Libano, Siria, Iraq, Yemen, che stanno conducendo in queste settimane una guerra diffusa e a bassa intensità, insidiosissima, che da un lato tiene impegnato Israele sul fronte libanese e siriano, dall'altro mette in pericolo perfino la navigazione commerciale nel Mar Rosso per via degli attacchi missilistici e dei barchini di ribelli Houthi yemeniti filo-Iran. Il contributo essenziale dato proprio da Soleimani alla causa anti-Israele e anti-Occidente in tutta la regione è stato sottolineato ieri costantemente dal leader di Hezbollah in Libano, Nasrallah. «Quello che abbiamo oggi è il frutto di un lavoro di vent'anni». Il cosiddetto "Asse della resistenza" sarebbe il parto della visione strategica di Soleimani, di cui Nasrallah si considera in qualche modo il continuatore ed erede, anche se ribadisce il carattere nazional-libanese del suo movimento.