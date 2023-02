Influencer uccisa e fatta a pezzi con la sega elettrica. La polizia: «Non troviamo la testa»

La polizia di Hong Kong ha arrestato tre persone ritenute responsabili dell'omicidio e smembramento di una modella ed influencer di 28 anni, Abby Choi. Al ritrovamento del cadavere della giovane donna, si aggiungono particolari macabri che lasciano ipotizzare una morte cruenta. Sul luogo del delitto la polizia ha ritrovato un tritacarne e una sega elettrica, strumenti che l'assassino si presume abbia utilizzato per smembrare il corpo della donna, di cui la polizia non riesce ancora a rinvenire, la testa.

Cadavere smembrato

Gli arti di Abby Choi sono stati rinvenuti all'interno di un frigorifero, mentre un funzionario di polizia ha riferito ai media locali che nell'abitazione dove sono stati ritrovati i resti dell'influencer cinese, c'erano anche «due pentole di stufato che si ritiene contengano tessuto umano». Per giorni è stato ricercato l'ex marito della donna, Tam Chuk-Kwan, figlio del fondatore di TamJai Yunnan Mixian, con cui era in corso una disputa per motivi finanziari e che è stato fermato mentre stava per fuggire a bordo di una barca veloce.

Dispute finanziarie

La vittima proveniva da una famiglia benestante e possedeva diverse proprietà dal valore milionario, e lei stessa con il suo lavoro aveva accumulato ricchezze. Choi ha avuto quattro figli, due dei quali appartenevano al suo ex marito soprannominato Kwong, il principale accusato dell'assassinio, mentre i suoi genitori e il fratello anziano, sono attualmente in custodia cautelare accusati di omicidio.